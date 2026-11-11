Luego de la presentación de Nahuel Pennisi, el joven cantante rosarino Valentino Merlo subió al escenario para interpretar “Tierra Zanta”, la canción de Trueno y Víctor Heredia, ante la multitud reunida en el Monumento de los Españoles para el encuentro con el papa León XIV.
Con su participación, Merlo sumó otro momento musical a una jornada que combinó música, testimonios de vida y reflexiones, en la que miles de jóvenes de distintas provincias compartieron un encuentro con el Santo Padre.
Seguí toda la cobertura de La Opinión Austral desde Buenos Aires. Nuestros periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose siguen de cerca cada una de las actividades del Papa en la capital argentina y te cuentan todos los detalles de este encuentro multitudinario con los jóvenes.
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