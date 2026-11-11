Valentino Merlo hizo vibrar Palermo con un cover de “Tierra Zanta” de Trueno

Luego de la presentación de Nahuel Pennisi, el joven cantante rosarino Valentino Merlo subió al escenario para interpretar “Tierra Zanta”, la canción de Trueno y Víctor Heredia, ante la multitud reunida en el Monumento de los Españoles para el encuentro con el papa León XIV.

Con su participación, Merlo sumó otro momento musical a una jornada que combinó música, testimonios de vida y reflexiones, en la que miles de jóvenes de distintas provincias compartieron un encuentro con el Santo Padre.

Seguí toda la cobertura de La Opinión Austral desde Buenos Aires. Nuestros periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose siguen de cerca cada una de las actividades del Papa en la capital argentina y te cuentan todos los detalles de este encuentro multitudinario con los jóvenes.