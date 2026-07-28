Valentín, el perro que sobrevivió a ser arrastrado seis kilómetros y encontró un hogar definitivo

Cada 27 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro Callejero, una fecha destinada a generar conciencia sobre el abandono animal, promover la adopción responsable y fomentar la esterilización.

En este contexto, una historia continúa emocionando a los vecinos de Río Gallegos: la de Valentín, un perro de alrededor de siete años que logró salir adelante luego de sufrir uno de los casos de maltrato más estremecedores registrados en la ciudad.

Su calvario salió a la luz el 14 de febrero de 2025, cuando una joven lo encontró gravemente herido después de que su dueño lo arrastrara durante aproximadamente seis kilómetros con un automóvil y luego lo abandonara.

Aldana, la rescatista que primero lo recibió en tránsito y luego lo adoptó, dejó un mensaje para fomentar la adopción responsable: “Hay un mito de que los perros adultos no pueden educarse y eso es totalmente erróneo “, dijo a La Opinión

Austral.