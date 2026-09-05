Verónica Lamberti presenta “Péntada” en la Feria Provincial del Libro

La profesora de Educación Inicial, especialista en Infancia y Gestión de Instituciones Educativas, pasó por Radio LU12 AM680 y compartió algunos fragmentos de su libro “Péntada. Antología poética”.

Con una poesía atravesada por la melancolía, Lamberti leyó “Intemperie”, un texto que habla del adiós, la ausencia y ese silencio que queda cuando alguien se va.

“Ahora el viento insiste contra la ventana. Vuelve el hueco de tu adiós con un dolor que no aprende”, comienza el poema, en una escena íntima donde la casa, el silencio y el viento se convierten en protagonistas.

“Fue domingo cuando te fuiste. La casa quedó suspendida en un silencio extraño”, continúa el texto, que reconstruye desde lo cotidiano la experiencia de una ausencia.

“Péntada. Antología poética” será presentada este sábado 5 de septiembre a las 17 horas, en la Feria Provincial del Libro.

Lamberti estará acompañada por Patricia Sampaoli, Andrea Lorenzo, Cecilia Maldini y Cristina Nuñez en esta presentación literaria.

La invitación es a encontrarse con la poesía y con las voces de sus autoras en el marco de la Feria Provincial del Libro.