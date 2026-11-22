Veteranos de Malvinas cantaron el Himno Nacional Argentino en las islas

En el Día de la Soberanía Nacional, integrantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) regresaron al archipiélago y, por primera vez, lo hicieron durante esta fecha.

A cinco kilómetros de Monte Longdon y de Puerto Argentino, los excombatientes viajaron acompañados por sus afectos y reflexionaron sobre el significado de volver a pisar el territorio donde combatieron en 1982.

Hugo Robert, vicepresidente del CECIM La Plata, expresó: “Es muy difícil escaparse al hecho de saber que por estas piedras que estamos pisando, en el 82 los compañeros pusieron el pecho y la vida para defender esta idea de soberanía que está en construcción”.

También sostuvo que la defensa de la soberanía y la resolución de la cuestión del Atlántico Sur son fundamentales para el futuro del país. “Más argentinos tienen que venir a las Islas Malvinas”, afirmó.

Con banderas argentinas que llevaban la silueta de las islas, los veteranos entonaron el Himno Nacional en territorio malvinense.