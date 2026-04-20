Veteranos de Malvinas: El emotivo regreso de los héroes correntinos al continente

El regreso al continente de nuestros veteranos siempre es un acontecimiento que nos moviliza el corazón. En esta oportunidad, un contingente de 22 excombatientes de la provincia de Corrientes aterrizó en Río Gallegos luego de pasar seis días en las Islas Malvinas.

Para muchos, este viaje representó un cierre, un homenaje a los compañeros que quedaron allí y una forma de mantener encendida la llama del reclamo soberano a través de la paz y el recuerdo. “No hay que olvidar nunca Malvinas”, expresaron conmovidos ante los micrófonos de La Opinión Austral.

Su presencia en nuestra ciudad nos recuerda que la causa Malvinas no es solo un hecho histórico, sino un sentimiento vivo que late en cada veterano que regresa.