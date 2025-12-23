Viajó 500 km y fue el único hincha presente: el gesto que emocionó al fútbol

Un fanático del Arouca recorrió casi 500 kilómetros hasta la isla de Santa Clara para alentar a su equipo en un partido de la Liga de Portugal, y terminó siendo el único hincha visitante presente en el estadio.

Tras el empate 0-0, los jugadores y el cuerpo técnico se acercaron a saludarlo, lo abrazaron y le agradecieron el apoyo en un momento que quedó registrado en un video que se volvió viral.

El reconocimiento no terminó ahí: desde el club lo invitaron al vestuario para sacarse una foto con todo el plantel y el staff, en un gesto que destacó su fidelidad incondicional.

Una historia que volvió a demostrar que la pasión por el fútbol no entiende de distancias ni resultados, y que a veces un solo hincha alcanza para emocionar a todo un equipo.