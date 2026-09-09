Vialidad Nacional analiza mejoras para los accesos a los barrios de Río Gallegos

El acceso al barrio San Benito por la calle 22 y la Ruta Nacional 3 es uno de los puntos que Vialidad Nacional considera más urgentes de atender, debido al intenso tránsito y a los cruces de vehículos en distintos sentidos.

Giovany Albea, jefe de Vialidad Nacional en el distrito 23, explicó que mantuvieron una reunión con el Municipio de Río Gallegos y acordaron una serie de trabajos que comenzarían una vez finalizado el plan invernal.

Para el corto plazo, la propuesta contempla la instalación de un semáforo como una alternativa rápida y económica para ordenar el tránsito y mejorar la seguridad de los usuarios.

A futuro, el Municipio tiene previsto avanzar con un proyecto de rotonda para ese sector, que deberá ser evaluado y aprobado por Vialidad Nacional.