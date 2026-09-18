Vialidad Nacional comenzó las obras para ordenar los accesos sobre la Ruta 3 en Río Gallegos

Vialidad Nacional comenzó las tareas de ordenamiento y acondicionamiento en los accesos sobre la Ruta Nacional N° 3 en Río Gallegos, priorizando el tramo que da ingreso al Colegio Industrial N° 6. El plan, anticipado por el jefe del Distrito 23, Giovany Albea, contempla la eliminación de pasos clandestinos e ilegales abiertos por la costumbre vecinal, la mejora del drenaje y la futura instalación de semáforos para encauzar el tránsito de estudiantes, familias y trabajadores de los barrios periféricos.

Durante el análisis del informe en La Mañana de LU12, los conductores debatieron sobre el impacto logístico que estas modificaciones tienen para la comunidad. Si bien se resaltó la urgencia de prevenir accidentes derivados de las maniobras peligrosas en un sector transitado por colectivos y ciclistas, también se señaló la inquietud de los vecinos respecto a las distancias de desvío para ingresar al centro urbano. El proyecto es fruto de reuniones técnicas articuladas entre el organismo nacional y el municipio riogalleguense tras la finalización del Plan Invernal.