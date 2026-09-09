Vialidad Nacional y el municipio evalúan obras clave para ordenar los accesos a Río Gallegos

El jefe del Distrito 23 de Vialidad Nacional, Giovanni Albea, brindó una entrevista en vivo para LU12 AM680 junto al móvil de Matías Fenelli para repasar el estado de las rutas y los proyectos de infraestructura en Santa Cruz. Durante el diálogo, Albea confirmó que finalizó la etapa más exigente del plan invernal e informó sobre las reuniones de trabajo con el municipio de Río Gallegos para ordenar y mejorar los ingresos a la ciudad sobre la Ruta Nacional N° 3, destacando como prioridad la instalación de un semáforo en el peligroso cruce de la Calle 22 (ingreso al barrio San Benito).

Asimismo, el funcionario detalló el estado del convenio de conservación firmado con Vialidad Provincial, la evolución de los trabajos de reparación en el puente de Comandante Luis Piedrabuena —actualmente al 30% de ejecución— y la situación de la autovía Comodoro Rivadavia-Caleta Olivia, aclarando que la obra se encuentra administrativamente neutralizada a la espera de financiamiento o esquemas de participación privada. Finalmente, anticipó la realización de un encuentro nacional de jóvenes de La Libertad Avanza en la provincia.