Victoria Villarruel: “No estamos en un país donde somos todos hermanos”

La vicepresidenta Victoria Villarruel destacó el primer mensaje del papa León XIV ante el pueblo argentino y consideró que fue un discurso “delicado y acorde a la difícil realidad política y económica de la Argentina”.

En diálogo con La Opinión Austral, a la salida del Palacio Libertad, expresó la alegría de los argentinos por recibir a un Papa después de tantos años y sostuvo que sus palabras convocan a la unidad nacional y al diálogo entre los distintos sectores políticos.

Además, se refirió al posicionamiento del Pontífice sobre el aborto y afirmó que el Gobierno tiene una deuda con quienes no han nacido.

Finalmente, consideró que el mensaje de León XIV no fue una crítica al Gobierno nacional, sino un llamado a la unidad: “El Papa ha sido realmente consciente de que no estamos en un país donde somos todos hermanos”.

La Opinión Austral realiza una cobertura especial de la visita del Papa León XIV en Buenos Aires con @cami_fp y @moralesmlaura.