Vidal Celebró el fallo por YPF y destacó su impacto económico

El gobernador Claudio Vidal valoró el fallo de la Cámara de Apelación de Nueva York en el caso YPF y aseguró que representa un beneficio directo para el país en un contexto económico complejo.

“Creo que es lo justo para los argentinos”, expresó a La Opinión Austral, y destacó que la decisión judicial impulsó una suba del 4,5% en las acciones de la petrolera, marcando una señal positiva para el sector hidrocarburífero.

Además, remarcó el impacto que hubiera tenido una condena millonaria: “Con la difícil situación económica que atraviesa el país, tener que responder con 18 mil millones de dólares es complicado”, sostuvo.

El fallo no solo evita una fuerte erogación para el Estado argentino, sino que también mejora las expectativas en los mercados, en un momento clave para la actividad energética.

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