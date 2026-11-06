Vidal confirmó que las represas estarán a pleno a comienzos de 2027

Tras la firma de los acuerdos para reactivar las represas sobre el río Santa Cruz, que prevén generar 1.800 puestos de trabajo directos y 2.200 indirectos, el gobernador Claudio Vidal dialogó en exclusiva con La Opinión Austral y anticipó los plazos para recuperar el ritmo de actividad.

Al respecto, señaló que los trabajos deberían alcanzar su máxima intensidad entre mediados de enero y febrero de 2027. “Esta obra, a mediados de enero, fines de enero, febrero, tiene que estar a pleno, a full. Tienen que estar trabajando con muchísima actividad y generando cientos de oportunidades”, afirmó.