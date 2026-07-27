Vidal destacó los resultados de la decisión de impulsar la minería

“Tomamos la firme decisión política de avanzar en proyectos de exploración minera que hoy muestran claros resultados”, afirmó el gobernador Claudio Vidal durante una entrevista exclusiva con La Opinión Austral, realizada por las periodistas Laura Morales y Camila Ferrer Pose en el marco de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, en la Rural de Palermo. La exploración minera ya comienza a traducirse en nuevas oportunidades para el desarrollo, la generación de empleo y el crecimiento económico de la provincia. 📈

🌎 En ese contexto, Vidal remarcó la necesidad de construir una economía más diversificada, dejando atrás la dependencia exclusiva de los hidrocarburos. “Fue un error creer que podíamos vivir solamente del petróleo”, sostuvo, reafirmando el compromiso de impulsar actividades estratégicas que agreguen valor, fortalezcan la producción y generen más trabajo para los santacruceños.

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