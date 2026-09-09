Vidal: “Es una señal de reactivación de la actividad”

El gobernador Claudio Vidal, junto al ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, acompañó la puesta en marcha del nuevo equipo perforador CGC-001 en el Yacimiento Tres Picos de Cañadón León, en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Junto al presidente y CEO de CGC, Hugo Eurnekian, y representantes del sector petrolero y sindical, destacó que la incorporación del equipo representa una señal de reactivación de la actividad hidrocarburífera en Santa Cruz.

El programa contempla 31 nuevas perforaciones entre 2026 y 2027: 9 durante lo que resta de este año y 22 durante 2027. “Este equipo va a generar puestos de trabajo, más producción y regalías para la provincia”, afirmó Vidal. La reactivación también impactará en toda la cadena de servicios vinculada a la actividad petrolera, fortaleciendo el empleo y la producción santacruceña