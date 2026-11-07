Vidal firmó el acuerdo con Gezhouba para reactivar las represas en Santa Cruz

Tras más de tres años de paralización, se confirmó la firma de un convenio clave para la reactivación de la construcción de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, un proyecto considerado de los más importantes del país. El acuerdo contempla la reactivación de los trabajos con un estimado de 2.200 puestos de trabajo directos y más de 2.000 indirectos vinculados a servicios y contrataciones, apuntando a que las tareas comiencen en el mes de enero.

En diálogo exclusivo con La Opinión Austral, el gobernador Claudio Vidal destacó la importancia de la obra en un momento clave para la provincia y remarcó los entendimientos alcanzados: “Hoy puedo anunciar que los trabajadores de la construcción vuelven a recuperar su empleo en la obra de represa”. Asimismo, detalló que se rubricaron acuerdos de productividad entre el gremio y la empresa Gesoa, y enfatizó la necesidad del cumplimiento estricto de la ley 9010 para beneficiar a los trabajadores locales y fortalecer el compre local para las PyMEs de Santa Cruz: “Los acuerdos que firmamos, dos […] El cumplimiento estricto de la ley 9010, que es una ley que beneficia a los trabajadores de Santa Cruz”.

Por su parte, Jairo Guzmán se refirió al entendimiento alcanzado a nivel nacional y a las expectativas en torno al reinicio de los trabajos: “Es un paso ya este definitivo en el transcurso que se necesita para la reactivación de la obra […] El presidente Milei es solamente ha trabajado con todo el equipo del Ministerio de Economía para que esto llegue a un fin positivo”. Si bien desde distintos sectores surgieron cruces respecto al rol político y la presencia de funcionarios provinciales en las firmas, ambas posturas coinciden en que la reactivación de la represa Barrancosa —la más avanzada con un 42% de realización— representa una noticia de vital urgencia para inyectar dinamismo económico, generar empleo y reactivar el consumo interno en la provincia.