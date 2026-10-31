Vidal habló sobre las actividades petroleras: “La peleamos y acá están los resultados”

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, fue consultado sobre la ausencia del dirigente sindical Rafael Güenchenen en los recientes acontecimientos de la industria hidrocarburífera.

La consulta se realizó durante una rueda de prensa en el yacimiento Aguada Bandera, donde la operadora Quintana Energy puso en marcha un nuevo equipo de perforación en la zona norte de la provincia.

“Cuando tenga que decirle algo a él, se lo voy a decir en la cara. (…) Con respecto a mi mensaje a los trabajadores: yo no necesito explicar quién soy, sé lo que hice como trabajador petrolero en beneficio de mis compañeros y compañeras”, expresó Vidal.

Video: Frecuencia Patagonia 99.3