Vidal: “Lo que diga Peralta es parte del fracaso político de los últimos 30 años”

El gobernador Claudio Vidal respondió a las críticas del diputado provincial y exgobernador Daniel Peralta y cuestionó sus declaraciones durante el acto de asunción de las nuevas autoridades del Partido Justicialista. Vidal vinculó el posicionamiento de Peralta con decisiones de su gestión respecto de los cargos en la Justicia y la representación de Santa Cruz en el directorio de YPF.

En ese marco, el mandatario sostuvo que las críticas forman parte del “fracaso político de los últimos 30 años” y cuestionó que se utilice un acto partidario para realizar planteos contra el Ejecutivo provincial. Además, calificó de “ilógico y antidemocrático” el accionar de dirigentes que, según afirmó, impulsan acciones “destituyentes” contra su gobierno.