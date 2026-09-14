El programa provincial contempla la adquisición de unidades modulares de 40 m² y 51 m², con un diseño térmico que permitirá un ahorro energético de entre el 40% y el 60% en calefacción.
“Demostramos con hechos concretos que la obra pública se puede hacer de forma correcta, resguardando los recursos del Estado”, afirmó el gobernador de Santa Cruz, @claudiovidalser, a La Opinión Austral y otros medios.
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