Vidal recibió a comunidades originarias para dialogar sobre el proyecto Sofía

👉 Este jueves por la tarde, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se reunió con representantes de pueblos originarios de Las Heras para dialogar sobre el avance del proyecto Sofía, enfocado en la exploración y futura extracción de uranio en la región.

🤝 Acompañado por su gabinete y autoridades de minería y medio ambiente, el mandatario brindó un espacio para despejar dudas y generar un diálogo transparente con las comunidades involucradas.

