Vidal sobre el conflicto con Newmont: “Acompañamos los proyectos, pero primero los trabajadores”

El gobernador @claudiovidalser habló con La Opinión Austral y otros medios en el marco de la presentación de “Habitar Santa Cruz” y tras las inspecciones de Trabajo en las operaciones metalíferas de Newmont en Perito Moreno.

👉 Defendió las inspecciones en seguridad e higiene. También cruzó a referentes de la oposición como Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) y Roxana Reyes (UCR): “Que algunos actores de la política quieran hacer un circo de esto, a mí me da lo mismo; yo primero como trabajador defiendo a los demás trabajadores”.

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