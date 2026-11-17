Vidal sobre la causa de Lázaro Báez: “Va a llegar a las entrañas del sistema político provincial”

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se refirió a la investigación federal por presunto lavado de activos vinculado al empresario Lázaro Báez y aseguró que el expediente podría alcanzar a distintos sectores de la política provincial.

“Esta causa va a llegar a las entrañas del sistema político provincial”, afirmó. Además, sostuvo que existen indicios de una posible complicidad política y pidió investigar las visitas que algunas personas detenidas habrían realizado dos o tres veces por semana a despachos privados de distintos municipios.

Durante sus declaraciones, Vidal también defendió la política de seguridad de su gestión y destacó los resultados de los procedimientos contra el narcotráfico. Aseguró que en tres años se incautó tres veces más droga y armas que durante la gestión anterior, y que aumentaron los allanamientos con resultados positivos.

La investigación federal tramita bajo el expediente 169831/26 en Río Gallegos. Según la información del caso, la pesquisa por presunto narcolavado habría detectado una estructura que movió cerca de $391 millones en ocho meses y que administraba estancias, inmuebles y cuentas vinculadas al patrimonio embargado de Báez.

El mandatario también cuestionó las demoras judiciales y apuntó contra la inacción de algunos jueces. En ese sentido, mencionó auditorías del Tribunal Superior de Justicia en juzgados de toda la provincia, donde afirmó que encontraron expedientes con retrasos de entre 15 y 18 años.

“Esta causa va a dar que hablar porque toca directamente el corazón de varios sectores de la política”, insistió Vidal.