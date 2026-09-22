El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, analizó el escenario hidrocarburífero y explicó que, aunque el precio internacional del crudo se ubicó entre los USD 95 y USD 105 durante las últimas semanas, los yacimientos que pertenecían a YPF tienen un tope de pago de USD 88 por barril. En ese contexto, sostuvo que un valor superior a los USD 55 resulta “sumamente ventajoso” para la provincia.
Vidal también planteó la necesidad de diversificar la matriz productiva ante el declive de los yacimientos maduros y reclamó un mayor aporte de la actividad minera al desarrollo provincial. Además, destacó el acuerdo alcanzado con YPF por los pasivos ambientales y volvió a exigir que la empresa defina la fecha para iniciar un nuevo pozo exploratorio en Palermo Aike, uno de los principales horizontes hidrocarburíferos de Santa Cruz.
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