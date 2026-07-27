Vidal y Ricci destacaron la participaciónde Santa Cruz en la 138° Expo Rural de Palermo

El gobernador Claudio Vidal y la ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, destacaron la presencia del stand provincial en la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional. En diálogo con La Opinión Austral, el mandatario provincial aseguró con orgullo que fue la mejor propuesta de toda la muestra.

Por su parte, la funcionaria resaltó el esfuerzo colectivo y agradeció especialmente a los productores y empresas que colaboraron para hacer posible esta participación. 🤝 Gracias a este trabajo en equipo, las marcas y trabajadores locales pudieron exhibir su potencial en un evento de escala internacional. 🚜

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