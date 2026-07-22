Video: desvalijaron un kiosco en Río Gallegos

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Delincuentes ingresaron durante la madrugada al Kiosco Mafalda, forzaron las cerraduras y se llevaron mercadería, herramientas de trabajo y productos de un emprendimiento familiar. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad.

La dueña compartió las imágenes y lanzó un desesperado pedido de ayuda para recuperar sus pertenencias. “No puedo ni llorar de la impotencia”, expresó en redes sociales.

Si viste alguno de los elementos robados o tenés información, la comerciante solicita comunicarse al 2966-488402 o dar aviso a la Policía. Todos los detalles, en La Opinión Austral.

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