Villamide: “Decir que el ARA San Juan no estaba en buen estado es subestimar a los 44 tripulantes”

Claudio Villamide, ex jefe del Comando de la Fuerza de Submarinos, habló por primera vez en medio del juicio por el hundimiento del ARA San Juan en Río Gallegos. En una entrevista exclusiva con La Opinión Austral, aseguró que la tragedia del 15 de noviembre de 2017 fue “un hecho desgarrador y luctuoso” que golpeó profundamente a toda la Armada, especialmente por el vínculo personal que muchos submarinistas tenían con los 44 tripulantes. “Estamos hablando de camaradas con quienes compartimos destinos y navegaciones”, expresó.

Durante la conversación, Villamide también defendió el estado operativo del submarino al momento de su última misión y sostuvo que afirmar que el ARA San Juan no estaba en condiciones “es subestimar a los 44 tripulantes”. Junto a su abogado, Juan Pablo Vigliero, analizaron las primeras jornadas del debate oral y señalaron que esperan que el proceso permita esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades en una tragedia que marcó a la Armada y al país.