Violencia en el fútbol: agredieron a una jueza de línea en San Rafael

Un nuevo episodio de violencia sacudió al fútbol sanrafaelino durante el encuentro entre San Martín de Salto de las Rosas y Monte Comán. La jueza de línea Janet Cobos fue golpeada y terminó en el suelo en medio de un tumulto junto al campo de juego.

La agresión quedó registrada en un video filmado desde la tribuna. En las imágenes se observa a varias personas rodeando a los árbitros y al personal de seguridad intentando controlar la situación.

Cobos recibió asistencia y fue trasladada en ambulancia al hospital Schestakow. Tras ser atendida, recibió el alta médica.

Ahora, el árbitro principal deberá presentar su informe para que el Tribunal de Disciplina de la Liga Sanrafaelina determine las responsabilidades y evalúe las sanciones correspondientes.

El episodio ocurre a menos de un mes de otro hecho grave: el 4 de octubre, el árbitro Pablo Sosa fue golpeado y quedó inconsciente durante un partido de Reserva. Por aquella agresión, el Tribunal de Disciplina suspendió por diez años al jugador señalado como responsable.