Violencia en la Liga Centro: lo expulsaron y le pegó una piña al árbitro

Un grave episodio de violencia se registró durante el clásico de cuarta división entre Sportivo y Atlético de Puerto Santa Cruz. Un futbolista de Atlético que había recibido la tarjeta roja golpeó en el rostro al árbitro del encuentro, provocándole una lesión.

A raíz de lo sucedido, la Liga de Fútbol Centro de Santa Cruz confirmó la suspensión del partido de Primera División entre ambos equipos. La decisión se tomó debido a que el juez, tras la agresión, no se encontraba en condiciones físicas de dirigir.

Desde la Liga informaron que el informe de los colegiados ya fue elevado al Honorable Tribunal de Disciplina para su evaluación y las posibles sanciones. Además, expresaron su absoluto repudio a los hechos de violencia y ratificaron su postura de cero tolerancia ante cualquier agresión dentro del fútbol.