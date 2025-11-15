Violento ataque en Las Heras

Las Heras, localidad de la zona norte de Santa Cruz, se vio sacudida por un violento episodio que tuvo como víctima al secretario de Obras Públicas Municipal, Gabriel Guaitima, quien fue brutalmente agredido y amenazado de muerte en plena vía pública, el pasado martes.

Por el hecho, dos hombres fueron detenidos tras un amplio operativo policial supervisado por autoridades provinciales. Ambos están vinculados al movimiento de desocupados autoconvocados de la localidad, que protestan y solicitan por trabajo a las autoridades y que en los últimos meses protagonizó manifestaciones y cortes en la localidad.