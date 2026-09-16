Virgen del Milagro: fe y tradición salteña en Río Gallegos

Decenas de fieles participaron este martes de la procesión por el Señor y la Virgen del Milagro. La celebración partió desde la Catedral Nuestra Señora de Luján y recorrió las calles de Río Gallegos hasta llegar a la parroquia San José Obrero.

La jornada, organizada por el Centro de Residentes Salteños “Rancho Argentino”, culminó con la renovación del Pacto de Fidelidad y una misa. Música, danzas folklóricas y la presencia de la Banda del Ejército acompañaron una celebración que mantiene viva la tradición salteña a miles de kilómetros de Salta.