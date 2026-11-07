Visita del papa: comenzó el corte y desvío del tránsito en la avenida del Libertador

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La Opinión Austral, que realizará una cobertura especial de la visita del papa León XIV a la Argentina, registra los preparativos y el movimiento previo a su llegada.

En ese marco, este medio documentó el inicio de los cortes y desvíos de tránsito sobre la avenida del Libertador al 5000, en la intersección con Olleros.

La zona se encuentra a pocas cuadras del puente de la avenida del Libertador, desde donde este lunes el pontífice comenzará su recorrido en el Papamóvil rumbo al Monumento de los Españoles, donde celebrará una misa multitudinaria.