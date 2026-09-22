Visita del Papa: “No nos gustaría quedarnos en un tema del tipo político” por la discapacidad

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Con cobertura especial de La Opinión Austral y Radio LU12 AM680 Río Gallegos, la Iglesia argentina presentó este martes los principales detalles de la visita del papa León XIV al país, que se desarrollará del 8 al 11 de noviembre.

La consulta sobre la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione volvió a colocar en el centro una problemática que la Iglesia viene señalando durante todo el año.

Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, amplió su explicación sobre el sentido del encuentro con las personas que viven allí.

“Para nosotros el tema discapacidad es uno de los puntos de agenda de todo este año y hemos venido insistiendo en la atención a esta realidad delicada, no solo de las personas con discapacidad sino sus familias muchas veces afligidas por la pobreza”, sostuvo.