Con gran participación, se realizó una nueva jornada “Viva Barrio” en la Escuela Laboral Domingo Savio, con actividades artísticas, juegos, espacio gamer, stands de emprendedores y organismos del Gobierno provincial.
Durante el encuentro, se brindó información sobre programas y pensiones para adultos mayores, además de talleres del Centro de Día “Recuerdos compartidos”, que ofrece actividades artísticas y deportivas durante todo el año.
También participaron emprendedores locales, quienes aprovecharon la jornada para mostrar y vender sus productos, destacando la importancia de estos espacios para visibilizar su trabajo.
Ministros provinciales recorrieron el lugar y destacaron la propuesta: “Viva Barrio permite que los vecinos accedan a servicios sin intermediarios” y fortalece el contacto directo entre el Estado y la comunidad.
Además, remarcaron que la iniciativa genera movimiento económico local y responde a la necesidad de acercar soluciones concretas en territorio, con servicios como salud y Registro Civil.
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