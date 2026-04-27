“Viva barrio” reunió a familias y acercó servicios al barrio del Carmen en Río Gallegos

Con gran participación, se realizó una nueva jornada “Viva Barrio” en la Escuela Laboral Domingo Savio, con actividades artísticas, juegos, espacio gamer, stands de emprendedores y organismos del Gobierno provincial.

Durante el encuentro, se brindó información sobre programas y pensiones para adultos mayores, además de talleres del Centro de Día “Recuerdos compartidos”, que ofrece actividades artísticas y deportivas durante todo el año.

También participaron emprendedores locales, quienes aprovecharon la jornada para mostrar y vender sus productos, destacando la importancia de estos espacios para visibilizar su trabajo.

Ministros provinciales recorrieron el lugar y destacaron la propuesta: “Viva Barrio permite que los vecinos accedan a servicios sin intermediarios” y fortalece el contacto directo entre el Estado y la comunidad.

Además, remarcaron que la iniciativa genera movimiento económico local y responde a la necesidad de acercar soluciones concretas en territorio, con servicios como salud y Registro Civil.

#riogallegos #vibarrio #santacruz #laopinionaustral