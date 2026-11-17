Volver a Malvinas: el dolor de una guerra que nunca se olvida

Durante la visita de una delegación platense a las Islas Malvinas, el veterano de guerra Carlos “Cangui” Mercante recordó uno de los momentos más dramáticos que vivió durante el conflicto de 1982. Integrante del Regimiento 7, relató cómo una esquirla lo alcanzó el 12 de junio, luego de la explosión de una bomba, y le provocó una grave herida en la pierna.

“Tenía la pierna colgando”, recordó Mercante al reconstruir el momento en que sus compañeros acudieron a rescatarlo y le brindaron los primeros auxilios en medio de las precarias condiciones que atravesaban.

El viaje, impulsado por el CECIM La Plata, permite a los excombatientes regresar al territorio donde combatieron y reencontrarse con las huellas de una historia que permanece viva en la memoria.