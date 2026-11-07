Vuelve la Friki Feria: enterate de todas las actividades y fechas de fin de año

La nueva edición de la Friki Feria se llevará a cabo este domingo 8 de noviembre en el quincho de la Caja de Servicios Sociales, ubicado en 9 de Julio y Pellegrini, con entrada libre y gratuita para toda la familia. Los organizadores del evento detallaron las principales actividades programadas, que incluirán un concurso de cosplay con premios especiales, un torneo de Super Smash Bros. con una inscripción de tres mil pesos y un espacio de juegos de mesa libres al aire libre en el patio interno. Durante la entrevista, los referentes del espacio destacaron la consolidación de la feria tras casi tres años de trayectoria mensual en la ciudad, resaltando el crecimiento sostenido de la convocatoria, la participación activa de la comunidad con producciones artesanales de disfraces y la presencia de un buffet con opciones gastronómicas. Asimismo, adelantaron el cronograma de cierre de año con dos fechas confirmadas para el 6 y el 19 y 20 de diciembre, orientadas a la temática navideña.