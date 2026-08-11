Walter Uribe explicó cómo será la reconstrucción del muelle de Puerto Deseado y cuándo comenzará

No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

El coordinador general de UN.E.PO.S.C., Walter Uribe, habló con La Opinión Austral sobre la reconstrucción del muelle de Puerto Deseado, luego de la apertura de ofertas de la Licitación Pública N° 01/2026.

Uribe destacó que cuatro empresas presentaron sus propuestas y explicó que ahora deberán evaluarse las carpetas técnicas y económicas para determinar cuál será adjudicataria.

La obra tendrá un plazo estimado de 14 meses y se desarrollará sobre un sector que actualmente se encuentra fuera de funcionamiento. El resto del puerto continuará operativo durante los trabajos.

El funcionario remarcó que la recuperación de ese sector permitirá aumentar la capacidad de amarre y operación, generar más movimiento y favorecer la creación de puestos de trabajo en Puerto Deseado.

Además, repasó las obras que se realizan en Caleta Paula y otros proyectos previstos para mejorar la infraestructura portuaria de Santa Cruz.