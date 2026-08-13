Weretilneck: “Río Negro forma parte del mayor hub exportador de Latinoamérica”

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó las oportunidades que representan Vaca Muerta y los proyectos de exportación de gas para la provincia. Señaló que Río Negro forma parte de la construcción del hub exportador de energía más importante de América Latina, con Punta Colorada y los proyectos Argentina LNG 1, liderado por Pan American Energy, y Argentina LNG 2, impulsado por YPF. 🚢🔥

Además, se refirió a la tensión entre Estados Unidos y China por Huawei y respaldó la postura del embajador estadounidense Peter Lamelas: “A mí no me parece que esté mal que el embajador de Estados Unidos defienda a su país y a sus compañías”. Weretilneck también remarcó que el principal desafío de infraestructura para Río Negro está en mejorar las rutas para acompañar el crecimiento energético y productivo.