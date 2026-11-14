Yanina Latorre habló de la polémica por la carpa VIP: “Que se hagan cargo los que organizaron”

Tras la entrega de los Martín Fierro de Cable 2026, Yanina y Diego Latorre dialogaron con La Opinión Austral e hicieron un balance de su año personal y profesional. La conductora se refirió a las críticas que recibió por la organización de un sector VIP durante la misa por la visita del Papa y fue contundente: “Yo fui a una misa, que se hagan cargo los que organizaron”.

Además, Diego destacó el crecimiento profesional de su esposa: “Lo que quiero es que a ella le vaya muy bien”. La pareja también compartió sus sensaciones sobre el presente familiar y el mensaje de amor y unión que dejó la visita del Papa.