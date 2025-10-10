YPF y la petrolera italiana ENI firmaron un acuerdo para el desarrollo del GNL en Vaca Muerta

YPF y la petrolera italiana ENI firmaron este viernes en Buenos Aires un acuerdo clave para avanzar en el desarrollo del GNL desde Vaca Muerta.

El convenio de ingeniería (FEED) marcará un paso decisivo en el megaproyecto Argentina LNG, que busca convertir al país en un nuevo exportador mundial de gas natural licuado.

Con una inversión estimada en 50 mil millones de dólares, el plan prevé las primeras exportaciones entre 2028 y 2029, con acuerdos comerciales ya asegurados en Estados Unidos, Italia, Corea del Sur, Japón, India y Alemania.