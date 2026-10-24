YPF y McDonald’s inauguraron su primer restaurante juntos en una estación de servicio

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En el marco de una alianza estratégica entre YPF y McDonald’s, abrió el primer local gastronómico ubicado dentro de una estación de servicio en Vicente López. El equipo de La Mañana de LU12 analizó los detalles del acuerdo comercial, el impacto del nuevo concepto y la expectativa sobre si la cadena de comidas rápidas podría desembarcar próximamente en Río Gallegos y la Patagonia.

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