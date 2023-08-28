LA OPINIÓN ZONA NORTE

Diario La Opinión Zona Norte tapa edición impresa del lunes 28 de agosto de 2023, Caleta Olivia, Santa Cruz, Argentina

Massa anunció bono a jubilados y suma fija a trabajadores* Los aumentos no paran: chau asado, hola tuco*

Por La Opinión Austral


BODAS DE PLATA

LA BANDA LOCAL DE MÚSICA ANDINA "HUENEY HUAYRA" CELEBRARA SUS 25 AÑOS "A LO GRANDE"

 

LA VÍCTIMA FATAL DEL ACCIDENTE SOBRE RUTA 12 CUMPLIRÍA ESTE DOMINGO 28 AÑOS

 

SE DEMORA EN EL CONGRESO EL TRATAMIENTO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DEL HIDRÓGENO

 

ANTE LA INFLACIÓN CRECIENTE

MASSA ANUNCIÓ BONO A JUBILADOS Y SUMA FIJA A TRABAJADORES

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y CANDIDATO A PRESIDENTE LO INFORMÓ POR LAS REDES SOCIALES.

BONO DE $37.000 POR TRES MESES A JUBILADOS Y SUMA FIJA DE $60.000 EN DOS CUOTAS PARA TRABAJADORES QUE GANEN HASTA $400.000. MEDIDAS FISCALES PARA EMPRESAS Y MONOTRIBUTISTAS.

 

PANORAMA POLÍTICO

LA DISYUNTIVA DEL "PATO RENGO"

Por Jorge Cicuttin

 

LOS AUMENTOS NO PARAN

CHAU ASADO, HOLA TUCO

CON SUBAS DE HASTA 60% EL CLÁSICO "ASADITO" DEL DOMINGO QUEDÓ EN STAND BY.

LA GENTE BUSCA CORTES "RENDIDORES". LA CARNE PICADA ES LO MÁS VENDIDO.

 

CALETA OLIVIA

FINALIZARON LOS XV JUEGOS UNIVERSITARIOS

 

EXPORTACIONES MINERAS

BALANZA FAVORABLE EN USD1.440 MILLONES

 

ANIVERSARIO

ESCUELA DE BELLAS ARTES CUMPLIRÁ 50 AÑOS DE VIDA

 

PICO TRUNCADO

ROBARON UN AUTO FRENTE A GENDARMERÍA NACIONAL

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