LA OPINIÓN ZONA NORTE
Diario La Opinión Zona Norte tapa edición impresa del lunes 28 de agosto de 2023, Caleta Olivia, Santa Cruz, Argentina
Massa anunció bono a jubilados y suma fija a trabajadores* Los aumentos no paran: chau asado, hola tuco*
BODAS DE PLATA
LA BANDA LOCAL DE MÚSICA ANDINA "HUENEY HUAYRA" CELEBRARA SUS 25 AÑOS "A LO GRANDE"
LA VÍCTIMA FATAL DEL ACCIDENTE SOBRE RUTA 12 CUMPLIRÍA ESTE DOMINGO 28 AÑOS
SE DEMORA EN EL CONGRESO EL TRATAMIENTO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DEL HIDRÓGENO
ANTE LA INFLACIÓN CRECIENTE
MASSA ANUNCIÓ BONO A JUBILADOS Y SUMA FIJA A TRABAJADORES
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y CANDIDATO A PRESIDENTE LO INFORMÓ POR LAS REDES SOCIALES.
BONO DE $37.000 POR TRES MESES A JUBILADOS Y SUMA FIJA DE $60.000 EN DOS CUOTAS PARA TRABAJADORES QUE GANEN HASTA $400.000. MEDIDAS FISCALES PARA EMPRESAS Y MONOTRIBUTISTAS.
PANORAMA POLÍTICO
LA DISYUNTIVA DEL "PATO RENGO"
Por Jorge Cicuttin
LOS AUMENTOS NO PARAN
CHAU ASADO, HOLA TUCO
CON SUBAS DE HASTA 60% EL CLÁSICO "ASADITO" DEL DOMINGO QUEDÓ EN STAND BY.
LA GENTE BUSCA CORTES "RENDIDORES". LA CARNE PICADA ES LO MÁS VENDIDO.
CALETA OLIVIA
FINALIZARON LOS XV JUEGOS UNIVERSITARIOS
EXPORTACIONES MINERAS
BALANZA FAVORABLE EN USD1.440 MILLONES
ANIVERSARIO
ESCUELA DE BELLAS ARTES CUMPLIRÁ 50 AÑOS DE VIDA
PICO TRUNCADO
ROBARON UN AUTO FRENTE A GENDARMERÍA NACIONAL
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