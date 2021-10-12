LA OPINIÓN AUSTRAL
Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del 12 de octubre de 2021 Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina
Sorpresiva muerte del intendente de Los Antiguos Guillermo Mercado. *El Gobierno provincial decretó dos días de duelo. *Alicia Kirchner lo despidió con un sentido escrito. *El Presidente del Concejo Deliberante asumirá la intendencia. *Juan Pablo Luque envió sus condolencias. *Fernando Cotillo: "La muerte lo sorprendió demasiado temprano". *Gustavo González: "Compañero de principios inquebrantables". Pablo Grasso: "Increíble su muerte". *Eugenio Quiroga: "Un compañero ejemplar". *Javier Castro: "Es una jornada triste, fue un luchador".
SORPRESIVA MUERTE DEL INTENDENTE DE LOS ANTIGUOS
DOLOR Y CONMOCIÓN
GUILLERMO MERCADO (51) SUFIÓ UNA DESCOMPENSACIÓN MIENTRAS PASEABA CON SU BICICLETA POR LOS SENDEROS DE LA CIUDAD. SE DECRETARON DOS DÍAS DE DUELO PROVINCIAL. PROFUNDO PESAR EN EL ARCO POLÍTICO.
- HOY SERÁ LA AUTOPSIA EN LAS HERAS.
- LOS ANTIGUOS LLAMARÁ A ELECCIONES.
- EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE ASUMIRÁ LA INTENDENCIA.
"LA MUERTE LO SORPRENDIÓ DEMASIADO TEMPRANO, PERO NOS DEJÓ MUCHAS EXPERIENCIAS".
FERNANDO COTILLO
INTENDENTE DE CALETA OLIVIA
"COMPAÑERO DE PRINCIPIOS INQUEBRANTABLES, INCANSABLE TRABAJADOR POR SU COMUNIDAD".
GUSTAVO "KAKY" GONZÁLEZ
INTENDENTE DE PUERTO DESEADO Y CANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL
"MIS CONDOLENCIAS PARA SU FAMILIA Y PARA TODOS LOS VECINOS DE LA LOCALIDAD SANTACRUCEÑA".
JUAN PABLO LUQUE
INTENDENTE DE COMODORO RIVADAVIA
"ES UNA JORNADA TRISTE, FUE UN LUCHADOR QUE SIEMPRE TRATÓ DE DARLE LO MEJOR A SU COMUNIDAD".
JAVIER CASTRO
SECRETARIO GENERAL DE AOMA
LA GOBERNADORA ALICIA KIRCHNER LO DESPIDIÓ CON UN SENTIDO ESCRITO
"UN ÚLTIMO ABRAZO, MI QUERIDO 'GUILLE': SIEMPRE ESTARÁS EN NUESTROS CORAZONES".
EL INTENDENTE PABLO GRASSO, CONMOVIDO POR SU PARTIDA
"INCREÍBLE SU MUERTE. UN AMIGO DE LA VIDA, TRABAJANDO JUNTOS DESDE LOS 14 AÑOS".
"UN COMPAÑERO EJEMPLAR QUE SIEMPRE TRABAJÓ POR SU COMUNIDAD".
EUGENIO QUIROGA
VICEGOBERNADOR
Noticias relacionadas