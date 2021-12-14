LA OPINIÓN AUSTRAL
Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del 14 de diciembre de 2021 Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina
Claudio García, ministro de Salud informó que el pase sanitario entra en vigencia el 1 de enero de 2022. *Alberto Fernández se reunió con Alicia Kirchner. "El Presidente conoce mucho de Santa Cruz" expresó la gobernadora. *Abrieron los sobres de licitación para la obra del muelle en Puerto Deseado. *Segunda noche del festival: Siete Venas le dio rock a Río Gallegos. *Para Navidad y Año Nuevo habrá 5 cortes de carne a pecios populares. *Mariano Bertinat habló del control y el trabajo con las plantas pesqueras. *Darío Martínez anunció que Nación espera inversiones por más de 8 mil millones de dólares en el Día del Petróleo.
"EL PASE SANITARIO VA A TENER CUMPLIMIENTO EFECTIVO A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2022"
CLAUDIO GARCÍA. MINISTRO DE SALUD
EL PRESIDENTE RECIBIÓ A LA GOBERNADORA EN CASA ROSADA
ALICIA Y ALBERTO, POR SANTA CRUZ
EL EJE DE LA REUNIÓN PASÓ POR ANALIZAR LA REALIDAD DE LA PROVINCIA Y LAS OBRAS EN SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA QUE SE NECESITAN. "EL PRESIDENTE CONOCE MUCHO DE SANTA CRUZ", DESTACÓ ALICIA KIRCHNER.
CON GABRIEL KATOPODIS. SE FIRMARON ACUERDOS POR $ 1.512 MILLONES CON EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS PARA PROYECTOS DE AGUA EN LA CUENCA CARBONÍFERA.
CON DANIEL FILMUS. SE ACORDÓ CREAR EL PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO EN RÍO GALLEGOS Y LA PLANTA DE HIDRÓGENO EN PICO TRUNCADO CON EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA-
ABIERON LOS SOBRES DE LICITACIÓN DE OBRA DEL MUELLE EN PUERTO DESEADO
SEGUNDA NOCHE DEL FESTIVAL
SIETE VENAS CON SU GENTE
LA RECONOCIDA BANDA DE EL CHALTÉN SUBIÓ AL ESCENARIO Y LE DIO ROCK AL ANIVERSARIO DE RÍO GALLEGOS. HOY SERÁ EL TURNO DE CAMILA GARAY.
HOMENAJE A DOS HISTÓRICOS. ESTATUAS DE LOS EXINTENDENTES NÉSTOR KIRCHNER Y "FREDY" MARTÍNEZ.
LA FAN N° 1. KEILA LA NIÑA QUE SE GANÓ EL AMOR DE CAMILO, VISITÓ LU12 AM680.
PARA NAVIDAD Y AÑO NUEVO
EL KILO DE ASADO A $ 549: EL GOBIERNO ACORDÓ DESCUENTOS EN LA CARNE
INDUSTRIAS SOSTENIBLES
CÓMO ES EL CONTROL Y EL TRABAJO CON LAS PLANTAS PESQUERAS
ENTREVISTA EXCLUSIVA A MARIANO BERTINAT, SECRETARIO DE AMBIENTE
DÍA DEL PETRÓLEO
NACIÓN ESPERA INVERSIONES POR UD$ 8.700 MILLONES PARA 2022
DARÍO MARTÍNEZ SECRETARIO DE ENERGÍA
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