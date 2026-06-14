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El 14 de junio de 2004, la provincia de Santa Cruz y el país se conmovían ante la tragedia de la Cuenca Carbonífera: 14 mineros del carbón perdieron su vida mientras hacían su trabajo en el sector conocido como “Mina 5“. Este sábado, a 22 años de ese trágico hecho que enlutó a los argentinos, La Opinión Austral estuvo presente en la vigilia que se realiza todos los años en Río Turbio, donde las comunidades de la cuenca rinden homenaje a los mineros fallecidos.

La tragedia, en la que perdieron la vida Víctor Hernández, José Armella, Ricardo Cabrera, Julio Álvarez, Héctor Rebollo, Jorge Vallejos, Silverio Méndez, Miguel Cardozo, José Alvarado, Nicolás Arancibia, José Hernández, Oscar Marchán, Odilón Vedia y José Chávez, quedó marcada a fuego en cada santacruceño, así como también la sensación de injusticia para aquellos que perdieron la vida y sus familiares, quienes durante años reclamaron cárcel para los responsables.

El acto contó con la presencia de los intendentes Darío Menna (Río Turbio), Aldo Arabena (28 de Noviembre), la ministra de gobierno de la provincia María Belén Elmiger, los diputados Carlos Godoy, Agostina Mora, Eloy Echazú, concejales locales y autoridades de los municipios que encabezaron la concentración y vigilia en la rotonda “Monumento a la Memoria de los Mineros” y el tradicional encendido de antorchas, con lo que se dio inicio a los actos conmemorativos de la Tragedia de Mina 5.

Inversiones en la ley

La ministra de Gobierno, Belén Elmiger, dialogó con La Opinión Austral y destacó que “estamos en representación del Gobierno provincial acompañando en un día tan emotivo“. Además, sostuvo que se trata de una fecha “especial para recordar a los 14 mineros. Me parece que ese es el mejor homenaje que les podemos hacer”. Asimismo, consideró que la jornada también resulta adecuada para abordar “las inversiones que el Gobierno de Santa Cruz propone dentro de la Ley de Financiamiento para YCRT“.

Respecto a esa iniciativa, que fue tratada en la Legislatura provincial este 12 de junio y volvió a comisiones, expresó: “Justamente es una inversión que no sólo va a generar mayor energía, sino también mantener viva la empresa, que es idiosincrasia no solamente de la cuenca, sino de toda la provincia. Nosotros sentimos a YCRT Santa Cruz como propia, igual que todos los ciudadanos y vecinos de la cuenca”.

Belén Elmiger, ministra de Gobierno durante el acto.

Elmiger señaló que “el gobernador (Claudio Vidal) está absolutamente consciente. Creo que lo demostró desde el primer día de gestión, cuando en el primer viaje del presidente Javier Milei a Santa Cruz lo primero que le entregó fue una carpeta con la propuesta de YCRT. E incorporar hoy en el plan de infraestructura y de financiamiento dos inversiones para la empresa me parece que deja muy claro el mensaje“.

La ministra indicó que “no está ajeno al día que estamos conmemorando porque justamente es volver a poner a YCRT en un foco productivo, en un foco de más trabajo, de crecimiento y de desarrollo para nuestra provincia“, y añadió: “Hay una cosa clave que la hablamos con todos los sindicatos y gremios que forman parte y representan a distintas áreas de trabajadores de la empresa, y es que eso es una herramienta para ir a pelear la continuidad de la empresa“.

En esa línea, remarcó que “es una herramienta más para mostrar al Gobierno nacional que estamos produciendo, estamos invirtiendo, sigue viva la empresa, tiene un montón de cosas para dar. Queremos que la empresa siga abierta, que siga con los trabajadores y sus familias, porque es nuestra“.

Por otra parte, cuestionó a los legisladores que, según planteó, “pidieron consenso y no actuaron en consecuencia“. De acuerdo con sus declaraciones, “Daniel Peralta o José ‘Pepe‘ Bodlovic pidieron consenso. Esa palabra fue oportuna para la discusión y la sesión extraordinaria. El diputado Santiago Aberastain, cuando pidió que el proyecto vuelva a comisiones, les dijo: ‘Vamos a seguir dialogando por ese consenso que ustedes pidieron‘, y ellos no levantaron la mano. Cuando uno dice algo, tiene que actuar en consecuencia“.

Para finalizar, se dirigió a esos referentes de la oposición y manifestó: “Lo único que tengo para decirles a los diputados que ayer (por el viernes) no votaron a favor de ese consenso es que piensen en Santa Cruz, en el desarrollo, en las localidades del interior, muchas de las cuales tienen una falta de trabajo impresionante y esto podría reactivar nuevos puestos de trabajo. Los invito a que repiensen su decisión y piensen en los santacruceños antes que en sí mismos y su proyecto político”.

“Que no haya sido en vano”

Por su parte, el diputado por el pueblo de Río Turbio, Carlos Godoy (Unión por la Patria), también se refirió a esta importante fecha para todos los santacruceños. Entrevistado por La Opinión Austral, expresó que se trata de una fecha significativa para la Cuenca Carbonífera y los habitantes de Santa Cruz en general, porque fue una tragedia que enlutó a todos. “Creo que nos dejó a todos marcados en la memoria y fueron épocas que nosotros sabemos que no pueden volver“, en referencia a la etapa previa al incidente con la concesión. “Obviamente que nosotros tratamos de cuidar, de llevar la bandera de lo que dejaron nuestros pioneros“.

Carlos Godoy, diputado por el pueblo de Río Turbio

Asimismo, consideró a la usina 240 como “fundamental”, porque “después de esa tragedia se decidió invertir en la usina, en la empresa“, mientras que “hoy nos encontramos en un momento en el que esas inversiones no se ven, entonces hay que plantarse de otra manera, en conjunto con los diputados y senadores nacionales, el gobernador (Claudio Vidal), y seguir peleando para que esa usina genere energía y lo que producen los mineros pueda traducirse y quemarse en esa usina”.

Más adelante, Godoy se refirió a lo que se discutió en la Cámara de Diputados con el financiamiento estratégico. “Este endeudamiento de 600 millones de dólares tiene incluidas inversiones para la usina de 21 megas y la locomotora, y obviamente nosotros pensamos en la usina 240, pero también tiene un correlato de lo que pasó anteriormente con el desguace de la empresa YCRT a través de (Sergio) Taselli, la recuperación de los gobiernos peronistas, pero también recordar que cada vez que hay un cambio de gobierno se paraliza totalmente la producción, la usina… tenemos que seguir llevando la memoria de los 14 mineros, que no haya sido en vano la muerte de nuestros vecinos“, afirmó.

El diputado Eloy Echazú también dialogó con La Opinión Austral sobre este importante evento. “Esta fecha significa mucho no solamente como diputado, sino también como santacruceño. Estamos acá acompañando a la comunidad en una jornada que genera pesar no sólo en la cuenca, sino en toda la provincia“.

Asimismo, señaló que Río Gallegos “siempre está presente acompañando cada una de las acciones que impulsa la comunidad“, al tiempo que subrayó que “YCRT no es solamente una empresa, también representa soberanía y acompañamiento a la comunidad en todos los sentidos”. En ese aspecto, y a modo de cierre, manifestó: “No se trata únicamente de la actividad que desarrolla ni de las iniciativas que lleva adelante. Obviamente desde el peronismo acompañamos cada acción de los compañeros y compañeras, y existe un trabajo arduo que venimos realizando desde hace dos años en Unión por la Patria junto a referentes de la cuenca”.

El recuerdo de un hijo

En tanto, Julio Álvarez, hijo de uno de los fallecidos que lleva su mismo nombre, también habló con La Opinión Austral en referencia a la iniciativa del municipio de Río Turbio de colocar un casco más a los 14. “Nosotros siempre planteamos que nunca se olvide lo que nos pasó particularmente, pero por parte del municipio es una buena idea recordar a todos aquellos que perdieron su vida en esta empresa que todos queremos, que nos da vida a todos hasta el día de hoy“, subrayó. Recordó que el legajo de su papá era el 7.372 y que había entrado a trabajar en producción, luego en el sector de hidráulica y en los últimos años, en montaje de cinta y motores. “Entró en el tercer turno, que hacía mucho que en ese turno no estaba trabajando, ese día lo llamaron para que ingrese y nunca salió”, recordó Julio Álvarez.

Julio Álvarez (hijo) recordó a su padre: “Era un hombre tranquilo”.

Luego manifestó que había “sentimientos muy encontrados porque a las pocas horas ya sabíamos en la mirada de la gente, en los abrazos, las contenciones, nos dábamos cuenta que algo había pasado” y sostuvo: “Mi papá no tuvo grandes quemaduras como otros compañeros, se quedó dormido por el monóxido de carbono, no digo que sea un consuelo, pero al menos se fue de este mundo dormido“, dijo. También señaló que ese día tenía que ir a buscar unos materiales con un camión con una pluma de trabajo. “Entró y en esas horas se produjo el incendio”, dijo y añadió: “Era una persona tranquila, que no expresaba mucho sus sentimientos, pero que sabías que estaba presente“, manifestó.

Las actividades comenzaron este sábado 13 de junio con un acto de reconocimiento a las 21:00 frente al Centro Cultural de Río Turbio. Más tarde, a las 23:45, se realizó la tradicional vigilia en el Monumento a la Memoria de los Mineros, ubicado en el acceso de la rotonda de 28 de Noviembre. El domingo 14 de junio, a las 11:00, se celebrará una misa en la parroquia Santa Bárbara, Templo Santa María de la Paz de Río Turbio. Posteriormente, a las 11:30, tendrá lugar la recepción de las banderas de ceremonia en el anexo polideportivo Lucas Moussou. El acto central se desarrollará a las 12:00 en la plaza del Minero. Luego, a las 13:00, se llevará adelante el responso denominado “Memoria Viva” en la boca de Mina 5, espacio donde familiares, vecinos y trabajadores volverán a rendir homenaje a los mineros fallecidos.