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Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) emitió un nuevo parte sobre la contingencia energética que afecta a distintas localidades de Santa Cruz y confirmó que el problema se originó tras una serie de fallas registradas durante la madrugada y la mañana de este viernes.

De acuerdo con el informe oficial, a las 03:49 horas se produjo una primera falla en la línea de 220 kV, situación reportada por la empresa transportadora de energía. Más tarde, a las 08:30 horas, se registró la salida de servicio de la línea de 500 kV del Sistema Interconectado Nacional.

A las 09:00 horas, los equipos técnicos lograron localizar el inconveniente en la Estación Transformadora Luis Piedra Buena, donde se identificó un descargador averiado.

Cómo es la situación en cada localidad

SPSE informó además el estado actual del suministro eléctrico en las distintas ciudades alcanzadas por la contingencia.

En Río Gallegos, la denominada Reserva Fría comenzó a ponerse en funcionamiento con una disponibilidad aproximada de 30 MW. Desde la empresa señalaron que la energía será distribuida por sectores, priorizando hospitales, servicios de emergencia e infraestructura considerada esencial.

En la Cuenca Carbonífera, Río Turbio y los servicios esenciales de 28 de Noviembre se encuentran energizados mediante la generación de YCRT, que mantiene una turbina a vapor en operación.

Por su parte, la Reserva Fría de Santa Cruz también se encuentra funcionando, mientras que El Calafate permanece sin suministro eléctrico y continúa a la espera de la normalización del sistema.

El temporal también provocó daños en Río Gallegos

En paralelo a la falla del sistema de transporte eléctrico, las intensas condiciones climáticas registradas durante la madrugada ocasionaron daños en la infraestructura de distribución de la capital provincial.

SPSE informó que las fuertes ráfagas provocaron la caída de postes y afectaciones en líneas de media tensión. Personal de Redes de Energía trabaja en distintos puntos de la ciudad para reparar los desperfectos.

Entre los sectores más comprometidos se encuentran la zona de San Benito, en cercanías de la calle 13, y el barrio La Herradura, donde continúan las tareas operativas.

Cinco localidades afectadas por el corte general

La contingencia energética mantiene bajo seguimiento a las localidades de:

Río Gallegos.

Comandante Luis Piedra Buena.

El Calafate.

Río Turbio.

28 de Noviembre.

Desde el organismo provincial indicaron que la empresa transportadora continúa trabajando sobre la infraestructura afectada para restablecer el servicio y que se seguirán emitiendo comunicados oficiales sobre la evolución de la situación.

Las autoridades solicitaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de SPSE mientras avanzan las tareas de reparación y recuperación del sistema eléctrico provincial.