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La tranquilidad de la Cuenca Carbonífera volvió a verse sacudida por una denuncia que expone una problemática cada vez más extendida, silenciosa y compleja: el uso de redes sociales por parte de menores sin control y sus posibles derivaciones en situaciones de grooming, violencia digital y vulneración de derechos. Esta vez, el epicentro es la localidad de 28 de Noviembre, donde un preceptor decidió hacer pública una situación que, según sus palabras, “no es un rumor” sino “algo totalmente grave”.

El protagonista de la denuncia es Lucas Minini, vecino de la localidad, quien a través de sus redes sociales reveló la existencia de un grupo de WhatsApp denominado “Añadan a td el mundo”, integrado por aproximadamente 222 personas, en su gran mayoría menores de edad de distintas localidades de la cuenca.

“Esto no es un simple rumor de redes sociales, es algo totalmente grave”, advirtió al iniciar su mensaje, marcando la seriedad del caso y la necesidad de visibilizarlo. Según explicó, su preocupación surgió luego de haber sido incorporado al grupo sin su consentimiento. “Me agregaron a un grupo donde hay más de 200 personas, en su mayoría menores”, señaló.

Qué se compartiría

A partir de su ingreso, Minini comenzó a observar el tipo de contenido que circulaba en ese espacio virtual y decidió hacerlo público. “Se comparte contenido sumamente inapropiado”, denunció, detallando una serie de prácticas que encendieron la alarma en la comunidad.

Entre los elementos más preocupantes, mencionó la presencia de material de carácter sexual. “Se comparten stickers y mensajes con lenguaje sexual, frases como ‘Tomá la lechita y andá a dormir’”, relató, evidenciando el nivel de exposición de chicos de apenas 12 y 13 años a contenidos que exceden completamente su edad.

Pero el problema no se limita a lo sexual. También hay una dimensión de violencia que atraviesa el grupo. “Piden y comparten videos de peleas”, afirmó, dando cuenta de una lógica que naturaliza la agresión como forma de entretenimiento o validación social.

En paralelo, Minini advirtió sobre la circulación de contenidos vinculados al consumo de sustancias. “Se habla de drogas, de ‘porros’, y participan chicos muy chicos”, expresó, subrayando la gravedad de que ese tipo de intercambios se produzca entre menores.

Otro aspecto que genera fuerte preocupación es la vulneración de la privacidad. “Hay material mío sin mi consentimiento, fotos ‘bombitas’ que usan para hacer escraches a compañeros y docentes incluso durante las clases”, denunció, evidenciando que el fenómeno trasciende lo digital y afecta directamente la convivencia en ámbitos educativos.

Lejos de tratarse de hechos aislados, el preceptor puso el foco en una cuestión de fondo: las dinámicas sociales que se construyen en estos espacios. “No es solo lo que consumen, es lo que están haciendo: normalizar comportamientos violentos, desubicados y macabros para encajar en un grupo social”, advirtió, en una reflexión que interpela directamente a adultos responsables.

En este contexto, Minini hizo un llamado directo a padres, madres y tutores. “Voy a hacer la denuncia para que esto no quede impune y para alertar a las familias”, aseguró, dejando en claro que su intención es que la situación tenga consecuencias y no quede reducida a una polémica pasajera.

Desde el ámbito educativo, precisamente los colegas, según pudo saber La Opinión Austral, se instó al preceptor a radicar la denuncia formal ante la Justicia para que se investigue el caso. Por el momento, no trascendió si la fiscalía intervino de oficio, aunque la gravedad de los hechos podría derivar en actuaciones judiciales en las próximas horas.

Antecedente

El episodio no es aislado en la provincia. En abril del año pasado, en Río Gallegos, se registró un caso similar que involucró a menores en un grupo de WhatsApp. En aquella oportunidad, intervino el área de Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz, que logró identificar a un menor y secuestrar su celular para peritajes, mientras que el área de Niñez municipal brindó contención.