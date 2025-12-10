Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz ingresó el Proyecto de Ley N° 717, impulsado por las diputadas Adriana Nieto López y Fabiola Loreiro (Bloque Por Santa Cruz), que propone declarar no laborable el 4 de diciembre para los empleados públicos provinciales que trabajen en Río Turbio y 28 de Noviembre. La fecha corresponde a la celebración de Santa Bárbara, patrona de los mineros, una de las tradiciones más profundas de la Cuenca Carbonífera.

El expediente, ingresado el 26 de noviembre a las 13:24, ya comenzó su tratamiento legislativo. La iniciativa busca que los trabajadores estatales de esas localidades puedan participar de las actividades religiosas, culturales e históricas que cada año se realizan en honor a la figura que marcó el desarrollo identitario de la región minera.

Una tradición minera que llegó con los inmigrantes

Los fundamentos del proyecto repasan el origen de esta devoción, que se remonta a las décadas de 1940 y 1950, cuando comenzaron a llegar a la mina trabajadores inmigrantes de Polonia, Yugoslavia, Italia, España, Chile, Turquía y Grecia. Muchos de ellos provenían de culturas con fuerte arraigo minero y trajeron consigo estampitas, medallas e imágenes de Santa Bárbara para pedir protección bajo tierra.

Con el tiempo, estas prácticas se transformaron en altares improvisados dentro del socavón, rezos antes de iniciar la jornada y celebraciones que se extendieron a la vida familiar y comunitaria. La capilla del Barrio Don Bosco de Río Turbio, declarada Monumento Histórico Municipal, es hoy el epicentro de cada 4 de diciembre.

La fiesta patronal también cuenta con el acompañamiento de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), lo que refuerza su impacto en toda la comunidad de la Cuenca.

El debate en comisión: dudas técnicas y pedido de informes

El 9 de diciembre, la Comisión de Trabajo, Previsión, Seguridad Social, Industria, Comercio y Turismo avanzó en la discusión del proyecto. Durante la reunión, se plantearon observaciones técnicas vinculadas a la naturaleza de la fecha.

Tras la misa, trabajadores y vecinos llevaron la imagen de Santa Bárbara en procesión hasta la plazoleta donde se levanta el Monumento al Minero, sosteniendo una tradición que une fe e identidad en la Cuenca.

Una asesora del cuerpo aclaró que la jornada no está declarada como día provincial, aunque existe una ordenanza municipal que reconoce la celebración. Por ese motivo, explicó que el proyecto fue modificado para establecer la fecha y definirla como no laborable en el articulado.

El diputado Piero Boffi propuso remitir el expediente a la Asesoría Letrada de la Cámara, para que elabore un informe detallado sobre la validez normativa del feriado y su relación con otras leyes vigentes. La moción fue sometida a votación y aprobada por unanimidad.

El diputado Pedro Luxen habla con Fabiola Loreiro y Adriana Nieto. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Las diputadas firmantes resaltaron que la iniciativa busca preservar una identidad cultural histórica, permitir la participación comunitaria y reconocer la profunda tradición minera que caracteriza a la Cuenca.