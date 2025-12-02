Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes, un pato crestón apareció en plena avenida, frente al Centro Cultural de la ciudad de 28 de Noviembre. Ante esta situación, el área de Inspección Municipal dio aviso inmediato al Consejo Agrario Provincial, lo que permitió que el equipo del CAP Cuenca Carbonífera acudiera con rapidez.

El ave fue capturada sin complicaciones y, tras una evaluación inicial, se comprobó que presentaba un leve rengueo, aunque mantenía un buen estado general. El ejemplar fue liberado en la zona de Valle Primavera, un entorno natural y seguro, adecuado para su especie y lejos de cualquier riesgo urbano. La coordinación entre la Municipalidad y el CAP garantizó el regreso del pato a su hábitat.

Sobre el pato crestón

El pato crestón es un ave acuática típica de América del Sur. De tamaño mediano y hábil nadadora, suele observarse en espejos de agua o posada en la costa, habitualmente en grupos. Su nombre proviene del pequeño copete de plumas en la nuca, más visible durante la época reproductiva. Es una especie gregaria, pero también sensible a la presencia humana y a los cambios en su ambiente, lo que la hace cautelosa.

Características principales del ave:

Plumaje pardo moteado, con pecho y vientre acanelados.

Cabeza y nuca de color pardo oscuro, con copete variable.

Pico y patas gris oscuro.

Panel blanco distintivo en las alas durante el vuelo.

Ojos rojos en la Patagonia y anaranjados en poblaciones del norte.

Machos ligeramente más grandes que las hembras.

Juveniles con tonos más pálidos.

¿Qué hacer si te encontrás con un animal silvestre?

Si te topás con fauna silvestre, lo principal es mantener distancia y evitar cualquier intento de manipulación. Estos ejemplares pueden estar estresados, heridos o desorientados, y una intervención improvisada suele generar más problemas que soluciones.

En estos casos, comunicate con el Consejo Agrario Provincial, que cuenta con personal capacitado para actuar y trasladar al animal de forma segura. Podés reportar actividad irregular o avistajes de fauna silvestre a través del siguiente formulario oficial: https://bit.ly/4pdpOIl

