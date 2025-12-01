Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El abandono y el rescate animal vuelven a aparecer con fuerza en Río Gallegos. En esta ocasión, el grupo “Valentín en cada huella” —dedicado a asistir a mascotas desamparadas— difundió la historia de una perrita llamada “Libertad” y anunció que busca un hogar definitivo.

Desde la agrupación explicaron en redes sociales que, después de casi un año, su tránsito llegó a su fin porque la familia que la cobijaba se muda y se queda sin un lugar donde ir.

También recordaron que la encontraron sola en la ruta, temblando, sin conocer siquiera el valor de una caricia: “La cuidaron, la mimaron, sanó… y esperó”. Subrayaron que “Libertad” esperó “con toda la paciencia del mundo a que alguien la eligiera”, aunque “nadie la miró con amor“.

Asimismo, advirtieron que “hoy ella queda a la deriva, y necesita más que nunca una familia o un tránsito urgente. Es súper buena, dulce, tranquila y agradecida. Solo quiere pertenecer a algún corazón”.

Remarcaron que esta perra de tamaño mediano “no tiene lujos. Tiene amor. Mucho amor para dar”. Para cerrar el posteo, el grupo le preguntó a los vecinos de la capital santacruceña: “¿Le abrirías las puertas por fin a su nueva vida?”

Quienes deseen comunicarse con “Valentín en cada huella” para darle una oportunidad a esta adorable compañera pueden hacerlo mediante sus cuentas oficiales de Facebook o Instagram.

Leé más notas de La Opinión Austral