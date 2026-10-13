En esa misma comunicación, según se expuso durante el debate, también se identificó a “Pupi” como quien comercializaba parte del armamento. La fiscalía sostuvo que, al día siguiente, el padre de Muñoz envió otro mensaje con información adicional sobre el presunto circuito de venta.

El relevamiento del depósito judicial permitió dimensionar la magnitud del caso. Según expuso la fiscalía, el inventario realizado el 26 de diciembre de 2024 reveló un faltante de 45 armas de fuego bajo custodia de la Justicia.

Cabana de espalda cuando daba su testimonio. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El dato modificó el alcance de una investigación iniciada por posibles ventas ilegales. Ya no se trataba solo de establecer quién ofrecía pistolas por redes sociales, sino de reconstruir cómo fue posible retirar reiteradamente armamento secuestrado en causas penales de un depósito judicial y qué controles fallaron para que esos elementos terminaran en manos de particulares. La acusación sostiene que los imputados aprovecharon sus vínculos laborales con el Poder Judicial para acceder al sector de custodia de pruebas.

La fiscal de Cámara, Verónica Zuvic. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Desde allí habrían sustraído armas cortas y largas de distintos calibres, además de municiones. La hipótesis fiscal señala que, fuera del ámbito judicial, el armamento era distribuido entre los involucrados y comercializado ilegalmente de forma habitual. Antes del inicio del debate, las defensas mostraron sus cartas para intentar anular la causa.

Vallejos y Guzmán adelantaron que pedirán la nulidad de los allanamientos y de la intervención de la jueza Bettina Bustos. Al respecto, Zuvic sostuvo que la magistrada “hizo lo que debía hacer” antes de excusarse el 17 de diciembre -días después de los allanamientos- y ceder la causa al juez subrogante Fernando Zanetta. “Los actos son válidos, (el Juzgado de) Recursos dio el ok, no hubo invalidez”, afirmó tajante Zuvic ante el tribunal.

Una de las armas incautadas por la Policía. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Indagatorias Cabana fue el único acusado que dio su versión este martes. El imputado negó tener vínculos con Muñoz: “Solo lo conozco de vista, porque somos del pueblo”, declaró ante el tribunal. En otro tramo lanzó una grave acusación contra la primera jueza de la causa: “Bustos me metió en esto; cuando me indagó me preguntaba ‘¿quién más está en esto?’ y mi declaración estaba cambiada. No sé por qué estoy detenido”. Agregó que, durante el allanamiento, los efectivos “se portaron muy mal” con su pareja.

El testimonio de Cabana fue breve y concluyó de manera abrupta cuando, al verse acorralado por preguntas personales, decidió interrumpir su alocución para regresar junto a sus abogados. Sánchez Maldonado optó por no declarar, por lo que se dio lectura a la indagatoria prestada en la etapa de instrucción. La secretaria Gabriela Mansilla leyó la declaración mientras el acusado permanecía visiblemente conmovido. El testimonio resulta clave para la causa: Sánchez aseguró que, semanas antes del allanamiento en su domicilio, Muñoz le había ofrecido un arma calibre .45 por unos 100 mil pesos.

Testigos

Ante la negativa de los acusados de prestar una declaración sobre los hechos imputados, se descartó el juicio abreviado e inició el desfile de testigos para reconstruir la sustracción y posterior venta del armamento. El primero en declarar fue el comisario Pedro Conti, entonces a cargo de la Comisaría de 28 de Noviembre y familiar de Muñoz.

Uno de los rifles que se vendían de manera clandestina. FOTO: MARTÍN MUÑOZ QUESADA/LA OPINIÓN AUSTRAL

El efectivo precisó que su tío (padre de Muñoz) le alertó vía WhatsApp: “Jorge sigue vendiendo armas del Juzgado”, adjuntando fotografías de un rifle. Conti confirmó que puso a disposición su teléfono celular para el correspondiente peritaje. Durante la primera ronda comparecieron agentes de la Policía de Santa Cruz, pertenecientes a la Comisaría local y a la DDI Cuenca Carbonífera.

Daniel Albornoz, Rodrigo Sánchez Maldonado y Sandro Levin Dumenes, durante el debate. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Los efectivos coincidieron en el origen de las actuaciones: la detección de un estado de WhatsApp donde se ofrecía un rifle a la venta. Tras el hallazgo, se confeccionó un informe administrativo detallando la irregularidad con el arma de fuego. Uno de los policías rozó el falso testimonio ante las preguntas de la fiscal Verónica Zuvic, quien debió recordarle que declaraba bajo juramento tras advertir inconsistencias en su relato.

Emin Charif Sat, defensor oficial. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Uno de los testimonios más relevantes fue el de un compañero de Muñoz en el Juzgado de Instrucción. Declaró que, al día siguiente de los allanamientos, la magistrada a cargo le informó la detención del imputado, noticia que recibió con impacto: “¿En qué momento? ¿Por qué?”, recordó haber pensado, remarcando que no comprendía lo sucedido ya que “siempre andaban juntos”.

Lo que viene

Para la tarde de este miércoles se prevé la formulación de los alegatos y pedidos de pena. Tras la jornada inicial, se estima que la Fiscalía sostendrá la acusación y solicitará sanciones acordes a las responsabilidades y circunstancias de cada imputado. Por su parte, las defensas solicitarán la absolución alegando la nulidad de los procedimientos, la invalidez de la actuación de Bustos en la etapa de instrucción o la falta de certeza para quebrantar el estado de inocencia de sus representados.