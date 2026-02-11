Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un sismo de magnitud 4.4 sacudió el sur de Chile durante la madrugada de este miércoles 11 de febrero de 2026 y se sintió con claridad en distintas localidades del sur de Santa Cruz. El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile informó que el movimiento se produjo a las 05:16:05 hora local, con epicentro a 34 kilómetros al noroeste de Puerto Natales, en la Región de Magallanes, y a una profundidad de 18 kilómetros.

El organismo difundió los datos oficiales a través de sus canales institucionales y confirmó las coordenadas del evento: latitud -51.44 y longitud -72.66.

INPRES registró el evento en la Patagonia argentina

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) también detectó el temblor y precisó que el epicentro se ubicó a 12 kilómetros al norte de Río Turbio, a 122 kilómetros al sur de El Calafate y a 214 kilómetros al noroeste de Punta Arenas, con coordenadas -51.423 de latitud y -72.335 de longitud.

Según el reporte argentino, el sismo alcanzó una magnitud de 4.5 y se originó a una profundidad de 25 kilómetros. La leve diferencia en los parámetros responde a los sistemas de medición que utiliza cada organismo.

Cómo se sintió el temblor en Santa Cruz

Vecinos de Río Turbio, 28 de Noviembre y El Calafate reportaron el movimiento a través de redes sociales y consultas oficiales. En varios casos, describieron una vibración breve pero perceptible que despertó a algunos residentes.

De acuerdo con la escala de Intensidad Mercalli Modificada informada por INPRES:

En Río Turbio , el sismo alcanzó intensidad IV: objetos colgantes oscilaron.

, el sismo alcanzó intensidad IV: objetos colgantes oscilaron. En 28 de Noviembre , se registró intensidad III a IV: algunas personas en reposo lo percibieron y objetos colgantes se movieron.

, se registró intensidad III a IV: algunas personas en reposo lo percibieron y objetos colgantes se movieron. En El Calafate, la intensidad fue III: lo percibieron algunas personas en reposo.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron daños materiales ni personas heridas en las localidades santacruceñas.

SENAPRED evalúa posibles afectaciones en Chile

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) de Chile indicó que continúa la evaluación de eventuales afectaciones a personas, infraestructura y servicios básicos en la zona cercana al epicentro.

Las autoridades chilenas activaron los protocolos habituales de monitoreo, aunque no informaron situaciones de emergencia derivadas del evento.

Actividad sísmica en la región patagónica

La Patagonia registra actividad sísmica vinculada a la dinámica tectónica del extremo sur andino. Aunque los sismos de gran magnitud no resultan frecuentes, los movimientos moderados pueden sentirse en ambos lados de la cordillera debido a la proximidad geográfica entre Chile y Argentina.

El sismo de este miércoles volvió a poner en alerta a vecinos de la cuenca carbonífera y de El Calafate, quienes percibieron el temblor en plena madrugada. Los organismos oficiales mantienen el monitoreo permanente ante cualquier réplica o variación en la actividad sísmica en el sur de Chile y la provincia de Santa Cruz.